Haberler » Güncel » Aeroflot, kedisini uçağa gizlice sokan kişiyi bonus programından çıkarttı - Haber

Aeroflot, kedisini uçağa gizlice sokan kişiyi bonus programından çıkarttı

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, kilosundan ötürü kedisinin uçağa alınmaması üzerine daha hafif bir kediyi tarttırarak şişmen kedisini uçağa alan kişiyi bonus programından çıkarttı.

13.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:04Aeroflot, kedisini uçağa gizlice sokan kişiyi bonus programından çıkarttı
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, kilosundan ötürü kedisinin uçağa alınmaması üzerine daha hafif bir kediyi tarttırarak şişmen kedisini uçağa alan kişiyi bonus programından çıkarttı.
'da yaşanan olayda, Mihail Galin'in, 'dan Vladivostok'a giden Aeroflot uçağına kedisiyle binmesine izin verilmedi.
Aeroflot'un en fazla 8 kiloya kadar kedilerin uçağa alınmasına yönelik kuralı uyarınca "Viktor" adlı 10 kiloluk kedisinin uçağa alınmaması üzerine Galin, arkadaşının 8 kilodan hafif kedisini Aeroflot yetkililerine tarttırarak Viktor'u uçağa aldı.
Galin'in, kedisi Viktor'un uçaktaki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yüklemesi üzerine Aeroflot tarafından inceleme başlatılırken Galin'in şirket kurallarını ihlal ettiğine karar verildi.
Aeroflot'un karar neticesinde 14 yıllık müşterisi olan Galin'i şirketin bonus programından çıkartması, sosyal medyada tepkiye yol açtı.
- Galin'in tekrar Aeroflot programına alınması talep edildi
İnternette başlatılan kampanyayla, Galin'in tekrar Aeroflot programına alınması talep edildi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Doğa ve Çevreyi Koruma Komitesi Başkanı Vladimir Burmatov da Aeroflot'a bir yazı göndererek, Galin'in tekrar Aeroflot programına alınmasını ve şirketin, hayvanların uçakta taşınmasına yönelik kurallarını gözden geçirmesini talep ettiklerini açıkladı.

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
12:10 Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
12:09 21 kez bıçaklanan eski eş Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı-ARŞİV
12:04 Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu
12:04 'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:12:05