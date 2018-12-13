Aesob Alanya Sicil Bürosu Yeni Hizmet Ofisi Açıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:18



13 Aralık 2018 Perşembe 12:18

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu Yeni Hizmet Ofisi açılışı gerçekleştirildi.Alanya ve Gazipaşa'da faaliyet gösteren esnaflara daha modern ve sağlıklı bir hizmet sağlamak amacıyla, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu yeni hizmet ofisine taşındı. Açılış törenine, AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, İlçe SGK Müdürü Muharrem Kaya, İlçe Mal Müdürü Salih Taşdemir, Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan ve çok sayıda esnaf katıldı.Yaklaşık 15 bin esnaf faydalanacakAESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu yeni hizmet ofisinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını aktararak, "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya il idari sınırları içerisinde 75 esnaf odamız ile 80 bin esnaf ve sanatkarımıza hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerden en önemlisi de esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleridir. Alanya'da ise bugün, 10 esnaf odası ve kayıtlı 12 bin 420 esnaf ve sanatkarımız faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2 esnaf odası ve kayıtlı bin 953 esnaf ve sanatkarımız ile Gazipaşa'da buradaki büromuzdan faydalanacak. Esnaflarımıza kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunabilmek de, bizim önceliğimizdir. Bugün açılışının gerçekleştirdiğimiz Alanya Esnaf Sicil Büromuzun yeni ofisi ile esnaflarımıza daha kaliteli hizmet sunacak ve işlemlerini en az zahmetle gerçekleştirmelerini sağlayacağız" dedi."Sicil bürolarının sayısı artacak"Alanya dışında, Manavgat, Serik, Finike ve Antalya merkezde Tarihi Demircileriçi Çarşısı'ndaki sicil bürolarında esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerini rahatlıkla yapabildiklerini ifade eden Dere, "Alanya Esnaf Sicil Büromuzun eski yeri, hizmet kalitemiz ve çalışma ortamı açısından yeterli değildi. Esnafımız için daha ulaşılabilir bir sicil bürosuna ihtiyacımız vardı. Bu amaçla hizmet kalitemize uygun, esnafımızın da rahatlıkla ulaşabileceği Vergi Dairesi ve Halk Bankasına yakın mesafedeki bu mekanı seçtik. Yeni büromuzla esnafımıza en kaliteli hizmeti en iyi şekilde sunacağız. Önümüzdeki günlerde, sicil bürolarımızın sayılarını artıracak, esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır daha nice hizmetleri de hep birlikte hayata geçireceğiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."Yücel: "Alanyamız günden güne değişiyor ve gelişiyor"Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Alanya dünyanın en güzel ilçelerinden biri. Alanyamız günden güne değişiyor ve gelişiyor. Bunda Alanya'ya yapılan yatırım ve desteklerin etkisi oldukça büyük. Bu açılış da Alanya'nın gelişimi için güzel ve umut verici bir adımdır" dedi. Konuşmaların ardından, dualar okunarak Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu'nun açılış kurdelesi kesildi. - ANTALYA