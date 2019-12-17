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AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı: "Sahte bilet mağduru olmayın"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Milli Piyango yılbaşı biletlerine oldukça yoğun bir talep olduğunu belirterek vatandaşları sahte milli piyango biletlerine karşı uyardı.

17.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:01AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı:
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Milli Piyango yılbaşı biletlerine oldukça yoğun bir talep olduğunu belirterek vatandaşları sahte milli piyango biletlerine karşı uyardı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu ve vatandaşların biletlere büyük ilgi gösterdiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak açıklanması ile birlikte vatandaşlarımız şanslarını denemek için bilet bayilerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu yıl için basılan biletlerin yaklaşık üçte biri şimdiden satılmış durumda. biletlerine yönelik oluşan bu yoğun talep, önceki yıllarda olduğu gibi yine vatandaşın umutlarıyla oynayan sahtekarların ilgisini çekebilir. Vatandaşlarımız sahte Milli Piyango biletlerine karşı çok dikkatli olmalı. Milli Piyango bilet alırken mutlaka bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli. Sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeli." dedi.

"Kayıtlı esnaftan alışveriş yapın"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, vatandaşları Milli Piyango bileti alırken kayıtlı ve güvenilir bayilerden alışveriş yapmaları hakkında uyararak, "Vatandaşlarımız her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşı için de güzel hayaller kuruyor, Milli Piyango bileti alarak şansını deniyor. Özellikle geçmiş yıllarda büyük ikramiye çıkan biletlerin satıldığı bayilerde uzun kuyruklar oluşuyor. Ancak vatandaşlarımızın hayalleriyle oynama hedefinde olan sahtekarlara karşı çok dikkatli olunmalı. Daha önceki yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına düşmemek amacıyla Milli Piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına çok dikkat edilmeli. Bayilerimizin yakasındaki Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı mutlaka kontrol edilmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan ve kaçak olarak tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında meydana çıkan satıcılara kesinlikle itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız her zaman söylediğimiz gibi alışverişlerinde kayıtlı, güvenilir, bildikleri esnafımızı tercih etmeli." dedi. - ANTALYA

Antalya, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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