Haberler » Güncel » AESOB Başkanı Dere'den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı - Haber

AESOB Başkanı Dere'den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni yılın esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

30.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:06 AESOB Başkanı Dere'den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni yılın esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli." diye konuştu.

2020'de esnaf ve sanatkarları daha güzel ve umutlu günlerin beklediğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Geçtiğimiz yıllarda sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemiz ve milletimiz birçok zorluğa göğüs gerdi. 2020 yılının teşvik ve desteklemelerle, birlik ve beraberlik içerisinde, eşit rekabet koşullarında, daha umutlu bir yıl olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Merdivenaltına dikkat"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli. Çünkü denetimsiz ve kontrolsüz merdivenaltı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satışlarını gerçekleştiriyor. Esnafımız kendi yemediğini veya kullanmayacağı bir ürünü zaten vatandaşımıza da satmaz. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı" dedi.

"Kepenkler ardına kadar açık"

Yeni yılda esnaf ve sanatkarların, 'nın, ülkenin geleceği için, yeni başarılara ulaşmak için, birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yeni yıla girerken vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf kardeşlerimize bol kazanç diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Antalya'da 75 oda ve 82 bin esnafımızın bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak, 2020'in tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   Cezalarını aşçılık yaparak çekiyorlar - Haber
12:42   Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor, - Haber
12:42   Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi - Haber
12:42   Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü kışa hazır - Haber
12:37   Yeni yıla 1 kala ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 12:44:01