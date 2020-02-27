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AESOB Başkanı Dere: "Esnafın sigorta prim yükü hafifletilmeli"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafa sağlanan kolaylıkların ekonomiyi de olumlu yönde etkileyeceğini belirterek esnaf ve sanatkarların üzerindeki sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini aktardı.

27.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:45AESOB Başkanı Dere:
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafa sağlanan kolaylıkların ekonomiyi de olumlu yönde etkileyeceğini belirterek esnaf ve sanatkarların üzerindeki sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini aktardı.

Esnaf ve sanatkarlara ekonomik anlamda kolaylıklar sağlanması gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımızın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Son 5 yılda esnafın ödediği sigorta primleri yüzde 78 arttı. Esnaf ve sanatkarlarımızın sosyal güvenlik prim yükü hafifletmek için yüzde 5'lik hazine teşviki artırılmalı. Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarımızın yüzde 5 hazine teşvikiyle birlikte ödediği sigorta primi yüzde 78 artarak 868 TL oldu. Esnafımız her yıl neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Kira veren, stopaj ödeyen ve yanındaki işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükü bir an önce hafifletilmeli. 1 Ekim 2016 yılında yapılan düzenleme ile primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu olmayan Bağ-Kur sigortalılarına getirilen yüzde 5'lik hazine teşviki günümüz ekonomik koşullarında esnafımızın durumu göz önünde bulundurularak artırılmalı. Esnaf ve sanatkarlarımıza ekonomik anlamda sağlanacak her türlü kolaylık ekonomimize de olumlu olarak yansıyacaktır" dedi. - ANTALYA

Sigorta, prim, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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