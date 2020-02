AESOB Başkanı Dere: "Hediye alırken esnaf tercih edilmeli"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, hediyelik alışverişlerin arttığı özel günlerde aldatıcı indirimler ve merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar esnaf ve sanatkarlarda her kesime ve her bütçeye uygun hediye olduğunu aktardı.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde ve hediyelik alışverişlerin arttığı tüm özel günlerde seçici davranılması gerektiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sevgililer Günü'nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor. Her yıl müşteri çekmek için çeşitli alışveriş teknikleri geliştiren bazı kişiler fiyatlarını önce şişirip sonra sevgililer günü diye büyük indirim varmış gibi kampanya yapıyorlar. Gerçekte olmayan bu kampanyalara vatandaşlarımız asla inanmamalıdır. Piyasa fiyatlarını iyi takip eden herkes bu kadar indirim olmayacağını bilmelidir. Vatandaşlarımız sevdiklerine hediye alırken merdiven altı üreticilerinin oyununa gelmemeli. Hediye alırken tanıdığımız ve bildiğimiz esnafımız tercih edilmelidir" dedi.



"Merdiven altı ürüne dikkat"



Dere, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye alırken merdiven altı ve taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Sevgililer Günü gibi özel günlerde kozmetikten gıdaya kadar menşei belli olmayan çok sayıda ürün piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız 14 Şubat'ta sevdiklerine hediye alırken merdiven altında üretilen, taklit, korsan ve çalıntı ürünlere karşı dikkatli olmalı. Bu sahte ürünler ambalaj olarak gerçeğine o kadar benzetiliyor ki görünüşte ayırt etmek çok zor. Özellikle parfümler, makyaj malzemeleri, bazı taklit çantalar, takılar, çikolata, şekerleme ve gıda ürünleri merdiven altında üretildiğinde hijyenden uzak ve sağlıksız olarak üretiliyor. Bu ürünlerin içinde ne olduğu ve hangi şartlarda üretildiği belli değil. Sevgililer gününde sevdiklerimizi mutlu etmek isterken sağlığından etmemek için merdiven altı üreticilerin oyununa gelmeyin. Merdiven altı üretim sağlığımızı bozduğu gibi kayıt dışılığı artırarak ekonomiye de zarar veriyor" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA