Aesob Başkanı Dere'nin Acı Günü

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin annesi Kamile Dere (79) yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 79 yaşındaki Kamile Dere, sabaha karşı fenalaşarak hayatı kaybetti.
Başkan Dere'yi acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse
, CHP Milletvekili Çetin Osman Budak
, İYİ Parti
Milletvekili Hasan Subaşı
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
'nün yanı sıra çok sayıda siyasi isim ve sevenleri katıldı.
Kamile Dere'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA
Milletvekili, Antalya, Yaşam
Kaynak: İHA