AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1'e düşürülmeli"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sofralarımızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır" dedi.



Üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sofralarımızdan eksik etmediğimiz temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır. KDV oranı aşağı çekilip maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın alım gücü yükselir" ifadelerinde bulundu.



Dere, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını aktararak, "Türk mutfağında sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesi dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatır. Temel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde tüketicilerin yanı sıra üretici konumundaki çiftçiler, sanayiciler ve perakendeci olan esnafımız da rahat bir nefes alır. Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemlerde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA