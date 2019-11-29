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AESOB Başkanvekili Bayram Dal'ın Kış Lastiği Uyarısı

Antalya Motorsiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanvekili Bayram Dal, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacağını hatırlatarak...

29.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:40AESOB Başkanvekili Bayram Dal'ın Kış Lastiği Uyarısı
Motorsiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanvekili Bayram Dal, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Başkan Dal, uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren kış lastiklerini takmayan sürücülere ceza kesilebileceğini belirterek, "Ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlıyor. Kış lastiklerini takmayan sürücülere 625 TL para cezası uygulanabilecek. Araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen kış lastiği takma zorunluluğu ise, 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Yüksek rakımlı ilçelerimiz dışında Antalyamızda kış şartları diğer illerimiz kadar zorlu değil. Ancak yine de, ulaşım esnafımızın kış lastiklerini takması zorunlu. Esnafımız bu konuda oldukça dikkatli olmalı." dedi.

Kış lastiğinin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Başkan Dal, "Kar yağmıyor, kış lastiği takmama gerek yok diye düşünmemeliyiz. Maalesef kış aylarında yazlık lastik kullanımı sonucu üzücü kazalar meydana geliyor. Dolayısıyla, aracın yol ile tek bağlantısı olan lastikler mutlaka mevsimine göre kullanılmalı. Gizli buzlanma, kaygan yollar ve ani yağışlar karşısında çaresiz kalmamak amacıyla tedbiri elden bırakmamalıyız. Vatandaşlarımızdan da özellikle rica ediyorum ticari veya özel araç fark etmeksizin can güvenliğimiz için bu kurallara hepimiz uyalım. Hiçbir şey can güvenliğimizden önce gelmemeli." dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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