AESOB'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" değerlendirmesi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin önemli olduğunu bildirdi.Dere, yaptığı yazılı açıklamada, İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nde esnaf ve sanatkar için vergi, SGK ve KDV ödemelerinin belirli bir süre ertelendiğini hatırlattı.Çalışan maaşlarının işsizlik fonundan ödenmesi, kira yardımı, elektrik ve su faturalarının ertelenmesi gibi konularda da talepleri olduğunu vurgulayan Dere, "İşçi çıkarmalarını önlemek ve istihdamı desteklemek üzere daha etkili, esnaf ve sanatkarlarımıza uygun kararların alınmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.Esnafın Halk Bankası'na olan kredilerinin anapara ve faizlerinin faizsiz olarak ertelenmesini de çok önemsediklerini vurgulayan Dere, şunları kaydetti:"Hükümetimize bu konuda almış olduğu kararlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Fakat esnaf ve sanatkarımızın ekonomik güçlükleri aşabilmesi için, faizsiz ve ilk altı ay ödemesiz krediye ihtiyacı vardır. Böyle bir kredi modeli esnafımızı ayakta tutacak bir ortamı ancak yaratır. Kira stopajlarının kaldırılması, esnafımıza kira desteklerinin sağlanması da önemli ve gerekli bir uygulama haline gelmiştir. Sermayesi küçük olan esnaf ve sanatkarlarımızın bu süreçte desteklenmesi gereklidir. Devletimizin, ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte sağlayacağı her türlü destek geleceğimize bir yatırım olarak düşünülmelidir."

Kaynak: AA