AESOB ve IESOB'dan Isparta Belediyesi ziyareti

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)Altıncı Bölge Birliği Başkanı ve Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmede konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i bir ağabey olarak gördüklerini söyledi. Dere, "Şükrü Başkanımızı yakından takip ediyoruz. Isparta'nın daha önceki burada görev yapan belediye başkanlarını da biz takip ediyorduk. Bu makamlara biz çok gelemedik. O dönemin belediye başkanının bizlerle çok irtibatı yoktu. Buraya geldiğimiz zaman başkan yardımcıları, şube müdürleri ile görüşüyorduk. Şükrü Başdeğirmen başkanımız daha Isparta'ya gelmemizle, kendisini aramamızla birlikte bizlere 'bekliyoruz' dedi. Kendisine bize gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.Dere: "Ispartalının bir kuruşunu dahi en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz"AESOB Başkanı Adlıhan Dere konuşmasında ayrıca, "Kendisini, Isparta Belediye Başkanı seçen halkına da çok büyük hizmet edeceğine de inanıyoruz. Ispartalının bir kuruşunu dahi en iyi şekilde değerlendireceğini ve Isparta'ya da en güzel yatırımı da yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Isparta'ya daha güzel hizmetleri meclis üyeleriyle yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı."Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz""Ahmet Tural Başkanımız da, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak da yanında" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Dere, "Bizde başkanımızın Antalya'dan her zaman emrindeyiz. Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bundan sonraki hizmetlerinde de başarılar diliyoruz" görüşlerinde bulundu.Tural: "Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim"AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliğinde de görevinin bulunduğunu dile getiren Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da, "Başkanımız Isparta'daki çalışmaları ile ilgili 8 aylık süre ve bundan sonraki yapılacak hizmetlerle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Başkanımıza yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu."Sorumluluk varsa ben alıyorum' dedi, ITKM protokolünü imzaladı"ITKM inşaatının bitirilmesi noktasında belediye ile TMSF arasında protokol imzalandığını hatırlatan Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural "Tüm esnaflarımız adına şükranlarımı belirtiyorum. Biz buranın bitirilmesi noktasında seçimden öncede, sonrasında da 'Burası bitsin artık' demiştik. Başkanımız tek başına, 'sorumluluk varsa ben alıyorum' dedi protokolü imzaladı. TMSF'nin değerli başkanının da katılımıyla ITKM ve Isparta Belediyesine Şükrü Başdeğirmen başkanımıza değer verdiklerini gördük. TMSF'nin en üst yöneticisinin gelmesiyle protokol imzalandı. Isparta'mıza hayırlı olsun. Ocak'ta başlanacak olan inşaatın ilk etabı Ağustos'ta bitecek, bundan dolayı da büyük mutluluk duyduk. Başkanımıza şunu ifade etmek istiyorum. ITKM'nin açılma aşamasında Ispartalı esnaf ve sanatkarımıza kota getirilmesini, kiraların belli bir oranda indirimli olması, önceliğin Isparta esnafında olmasını talep ediyorum. Kendisinin de bu talebi değerlendireceğine inanıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.Başdeğirmen: "Bizlere her zaman öncü olmuştur"Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Adlıhan başkanımla uzun zamandır istişare dostluk içerisindeyiz. Belediye başkanı olmadan önce de, olduktan sonra da her türlü Isparta'yla ilgili konuları paylaşabileceğimiz bir ortamdaydık. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliğindeki görevlerinden dolayı belediyemize ihtiyaç olan çalışmalarda bizlere her zaman öncü olmuştur. Yol açıcı olmuştur, kendisine çok teşekkür ederim" dedi."Birlik ve beraberlik şehrimize artı olarak yansıyor""Bu birlik, beraberlik, dostluklar kolay değil" diyen Başkan Başdeğirmen, "Bizim geçmişten gelen ticaret ve sanayi odası, esnaf odaları birliğimiz ve sizlerle olan ilişkilerimiz bugün şehrimize artı olarak yansıyor. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Komşu bir iliz. Komşu ilin esnafı ve ticareti ile ilgili bizlerin çok ilişkileri var. Bu anlamda da birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Ahmet Başkanımızın esnaf odalarının ayrıca esnaf kefalet bölge birliği başkanı olması, işbirliği içerisinde diğer odalarımızla birlikte çalışmamıza imkan veriyor. Bunlar bir iletişim meselesidir. Isparta, Antalya Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya gibi yakın illerimizle bu anlamda çok güzel çalışmalar içerisindeyiz" şeklinde konuştu."Tural başkanımızın ITKM konusunda verdiği destek önemliydi""ITKM konusunda Ahmet Tural başkanımızın bugüne kadar verdiği destek çok önemliydi. Biz bu işi yapmak istediğimizi anlattığımız zaman hem seçim öncesi hem de sonrası, yapmış olduğumuz çalışmalara basın yoluyla ve kendi destekleriyle bunlar lanse edilmiştir" diyerek sözlerini devam ettiren Başdeğirmen, "Sayın Adlıhan Dere başkanımız Antalya'da olmasına rağmen, Belediyeler Birliği ile alakalı ihtiyaçlarımızı ne şekilde çözebileceğimizin yollarını göstererek bire bir Ankara'ya giderek bu konuları paylaşabilen bir başkanımız. Bundan çok mutluyuz. Memleket menfaati bizim için çok önemli. Bize bunlar bir iş teşviki, çalışma teşviki oluyor. Sizler bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olmanız Isparta için önemli" görüşlerinde bulundu."Antalya bizim en önemli ticari partnerimiz"Başdeğirmen son olarak, "Antalya bizim için çok önemli. Antalya bizim en önemli ticari partnerimiz. Hem Antalya Ticaret Odası, esnaf odaları ve diğer birimlerle çok iyi çalışma içerisindeyiz. BAKA 3 ilimizi kapsıyor. Bu bölgenin üç iliyiz. Bu üç il birbirine çok iyi sarılmalı ki, üçümüzde güzel büyüyelim. Bunu da yaptığımızı gösteriyoruz. Bir birimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını da biliyoruz. Bizleri ziyaretlerinize teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğimiz daim olur, güzel işleri hep beraber yaparız" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA