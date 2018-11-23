Aeü Akademisyenlerine Bilimsel Yayın Eğitimi Verildi

Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), akademik personel ve öğrencilere yönelik bilimsel makale, tez yazımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite akademik personeli ve öğrencileri yönelik bilimsel yayın yazımı konusunda Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda seminer düzenlendi.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca düzenlenen sertifikalı seminerde, bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecine destek veren EndNote programının etkin kullanımına yönelik olarak eğitim verildi.
Kırşehir