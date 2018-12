Aeü'de "Gözetim Tetkik Süreci" Tamamlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:10



Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) devam eden "Gözetim Tetkik Süreci"nin başarıyla tamamlandığı bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Genel Sekreterlik Konferans Salonu'nda yapılan kalite yönetim koordinatörlüğü toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı ve AEÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt , kalite sürecinin her aşamasıyla başarılı olması için tüm birim ekipleriyle yoğun emek gösterdiklerini ifade etti.Kalite ile ilgili çalışmalar yapıldıkça stratejik planda revizyon ihtiyacı hissettiklerini de hatırlatan Kurt, "Kurumsal bilgi ve kurumsal hafıza ile birlikte eksiklerimizi tamamladık. Gözetim Tetkik Süreci'ni başarıyla tamamladık. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kalite konusunda başarılı bir grafik çizdi. Kalite konusunda biz lokomotif olacağız. Tüm birimlerimizde bu sürecin en iyi şekilde uygulanması için çok çalıştık. Yeni hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kayseri İl Koordinatörlüğü Gözetim Tetkikçi Heyeti ise süreçlerin her birim için farklı olduğunu, her birimin hedeflerinin ve risklerinin aynı olmadığını, AEÜ'nün kalite sürecini başarıyla yönettiğini aktardılar.Toplantıya, AEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Gökbel, AEÜ Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük ve AEÜ kalite yönetim koordinatörlüğü birim ekipleri katıldı.