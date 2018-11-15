Aeü'de Kalite Süreci Değerlendirildi

15 Kasım 2018 Perşembe 16:12



15 Kasım 2018 Perşembe 16:12

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecinin başarılı bir şekilde işlediğini belirtti.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yönetimin Gözden Geçirme" toplantısında konuşan Rektör Karakaya, yapılan işleri kural ve kaidelere, yasa ve yönetmeliklere, üniversitenin hedeflerine uygunluğu konusunda yönetim olarak değerlendirdiklerini aktardı.Kalite sürecini üniversitedeki tüm çalışanların benimsediğini ve sürecin başarılı bir şekilde işlediğini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:"İnsan inandığında başarır. Eğer iman varsa imkan vardır. Yaptığınız işe bir samimiyet, bir gönül bağı ve inanç koyabiliyorsanız sonucu her zaman Allah'ın izni ile olumlu olur. Kalite sürecinin başlaması ve bu sürecin muhasebesinin yapılmasının temel amacı yaptığımız işle insanlara faydalı olmaktır. Ahi Evran Üniversitesinin kalite sürecinde ülkemize model teşkil etti. Bundan sonra da model olmaya devam ederek mükemmelleşme yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.Üniversiteler kuruluş amaçları ile bir toplumun kültürünü, ufkunu, geleceğini işleyen ve onu sosyal hayata çeviren temel kurumlardır. Üniversiteler sadece ders verme yerleri değil bilimsel ve akademik bilginin yoğurulup insanlara ulaştırıldığı alanlardır. İyi insana erişebilmenin yolu eğitimdeki kalite güvencesidir. Ne yazık ki ülke olarak henüz eğitimde kalite süreçlerine varabilmiş değiliz. Sevindirici olan YÖK Kalite Kurulu bunu biliyor ve bununla ilgili eğitimde de kalite süreci geliştirmek için yoğun çaba içindedir."Birim kalite temsilcilerinin "Yönetimi Gözden Geçirme" raporlarını sunduğu toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi, birimlerin kalite sorumluları ile akademik ve idari personel katıldı.