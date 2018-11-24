Aeü'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:27



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:27

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında panel düzenlendi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ İslami İlimler Fakültesi ile Kırşehir Müftülüğünün organizasyonuyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilerek başlanan programda konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu haftayı son Peygamber Hz. Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi olarak kutladıklarını anımsattı.İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Kurt da İslami İlimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bayraktar, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koyuncu ve İl Müftüsü Mehmet Yaman panelde birer konuşma yaptı.Programa, AEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt, daire amirleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.