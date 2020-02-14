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Af dilemek için "Biricik aşkım" diye açtığı pankart sonrası karakola düştü

Burdur'da uzaklaştırması olan eşinden af dilemek için eşinin çalıştığı yerde kurtarıcı üzerine çıkıp "Biricik aşkım, beni affet" yazılı pankart açan adam, polisle beraber karakola götürüldü.

14.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:12Af dilemek için
'da uzaklaştırması olan eşinden af dilemek için eşinin çalıştığı yerde kurtarıcı üzerine çıkıp "Biricik aşkım, beni affet" yazılı pankart açan adam, polisle beraber karakola götürüldü.

Burdur'un ilçesinde eşinden özür dilemek isteyen adam, kurtarıcı üzerinde 'Biricik aşkım, beni Affet' pankartı açarak, eski eşinin çalıştığı dükkanın önünde özür dilemek istedi. İlginç olay bugün saat 14.00 sularında Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşi ile araları bozulan ve aynı zamanda uzaklaştırması olan M.E isimli şahıs, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşinden af dilemek için çalıştığı iş yerinin önüne gelerek, kurtarıcı üzerinde pankart açtı ve eşinden af diledi. "Son çarem bu, üzgünüm özür diliyorum" diyen adam polis eşliğinde karakola götürüldü.

Olay yerine gelen polisler, uzaklaştırması olan M.E isimli şahısı uzun uğraşlar sonucu ikna ederek, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - BURDUR

Burdur, Polis, Bucak, Güncel

Kaynak: İHA

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