09.07.2019 17:01
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Af ile çıktığı cezaevine eşini dövünce tekrar girdi

Af ile çıktığı cezaevine eşini dövünce tekrar girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 22 yıl önce yağma ve cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan 2 yıl sonra genel afla şartlı tahliye edilen kişi, eşini yaralama suçundan yeniden tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 22 yıl önce yağma ve cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan 2 yıl sonra genel afla şartlı tahliye edilen kişi, eşini yaralama suçundan yeniden tutuklandı.
Aytekin Gün ve 3 arkadaşı, 4 Aralık 1997'de yağma ve cinayet suçundan yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gün, cezaevine konulduktan iki yıl sonra kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen genel afla şartlı tahliye edildi.
Manavgat'ta yaşamını sürdüren Gün hakkında geçen yıl eşini yaralama suçundan dava açıldı.
Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Aytekin Gün, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Gözaltına alınan Gün, şartlı tahliye sürecinde ceza aldığı için tutuklandı.
Alanya Cezaevi'ne teslim edilen Gün'ün, 25 yıl 3 ay hapis yatacağı bildirildi.
Aytekin Gün'ün şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin bu yılın sonunda sona ereceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Manavgat, Antalya, Güncel

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