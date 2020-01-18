Af kanunu kimleri kapsıyor? Af kanunu kimleri kapsamıyor?

Uzun süredir gündemde olan af kanunu hakkında Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Af kanununun meclise geleceğinin söylenmesinin ardından vatandaşların merak konusu olan af kanunu hakkında Af kanunu kimler kapsıyor, Af kanunu kimleri kapsamıyor gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki Af kanunu kimler kapsıyor? Af kanunu kimleri kapsamıyor? Af kanunu ile kaç kişi tahliye olacak?

AF KANUNU KİMLER KAPSIYOR?

Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

AF KANUNU KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Af kanunu kapsamı dışında olan suçlar

Cinsel istismar

Uyuşturucu

Örgütlü suçlar

Terör suçları

Kasten adam öldürme

Mükerrer suçlar

AF KANUNU İLE KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?

İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının bekleniyor.