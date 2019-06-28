28.06.2019 17:23
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Af Örgütü'nden İstanbul'a: Onur Yürüyüşü için yasakları kaldırın

Af Örgütü

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği’ne 30 Haziran tarihinde LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına alması için çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü , 30 Haziran tarihinde LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına alması için İstanbul Valiliği'ne çağrıda bulundu.

Af Örgütü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Keyfi yasaklar kaldırılmalı ve Onur Yürüyüşü'nün barışçıl bir şekilde gerçekleşmesine izin verilmeli" ifadeleri yer aldı. Pazar günü binlerce kişinin İstanbul sokaklarına döküleceğini belirten Af Örgütü yetkilisi Sara Hall İstanbul Valiliği'ne "Temelsiz ve keyfi yasağı" acilen kaldırması yönünde çağrıda bulundu. Geçmişte, polisin Onur Yürüyüşü'ne katılanlara 'coplarla, plastik mermilerle ve göz yaşartıcı gazlarla' karşılık verildiği hatırlatıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Af Örgütü , İstanbul , Dünya

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