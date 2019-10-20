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Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiğini bildirdi.

20.10.2019 11:59Af Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik 'savuş suçu' iddiasına Dışişleri'nden 'mesnetsiz' yanıtı
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadesi yer aldı.
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Barış Pınarı Harekatı, Af Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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