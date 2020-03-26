Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan’ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından yetkililer, cezaevlerini ilgilendiren infaz yasasını yeniden gündeme aldı. Kamuoyunda 'Af yasası' olarak bilinen yasa için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyeleri sıkı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında gerçekleşti. Salgın nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede Erdoğan bir konuda tavrını çok net koydu. Erdoğan, 4 suçun kapsam dışı bırakılması ve affının olmaması konusunda ısrarcı oldu.

ERDOĞAN 4 SUÇUN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINI İSTEDİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında görüşmenin detaylarına yer verdi. 'Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu?' başlıklı yazıda Erdoğan'ın kadına şiddet konusunda son derece hassas olduğu hatta bu konunun Erdoğan'ın kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, terör suçları, cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu suçlarını işleyenlerin kesinlikle kapsam dışında bırakılmasını istedi.

Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şu şekilde yer aldı:

Erdoğan'ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan'ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan, terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile "Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak" diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, "Kapsam dışı bırakılacak" diyor.