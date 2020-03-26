Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haberler

Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af yasasıyla ilgili ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdi. Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede Erdoğan, bir konuda çok net tavır koydu. Erdoğan; terör suçları, cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu suçlarını işleyenlerin kesinlikle kapsam dışında bırakılmasını istedi.

26.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından yetkililer, cezaevlerini ilgilendiren infaz yasasını yeniden gündeme aldı. Kamuoyunda 'Af yasası' olarak bilinen yasa için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyeleri sıkı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında gerçekleşti. Salgın nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede Erdoğan bir konuda tavrını çok net koydu. Erdoğan, 4 suçun kapsam dışı bırakılması ve affının olmaması konusunda ısrarcı oldu.

ERDOĞAN 4 SUÇUN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINI İSTEDİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında görüşmenin detaylarına yer verdi. 'Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu?' başlıklı yazıda Erdoğan'ın kadına şiddet konusunda son derece hassas olduğu hatta bu konunun Erdoğan'ın kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, terör suçları, cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu suçlarını işleyenlerin kesinlikle kapsam dışında bırakılmasını istedi.

Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şu şekilde yer aldı:

Erdoğan'ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan'ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan, terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile "Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak" diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, "Kapsam dışı bırakılacak" diyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan’ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak

İlgili Haberler

Erdoğan’dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis’e geliyorErdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor
Son Dakika: Erdoğan’a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli olduSon Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu
Af paketi, AK Parti ile MHP’nin ortak teklifi olarak TBMM’ye sunulacakAf paketi, AK Parti ile MHP'nin ortak teklifi olarak TBMM'ye sunulacak
MHP’den af açıklaması: ’Şartlı ceza indirim’ kanun teklifi yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olurMHP'den af açıklaması: 'Şartlı ceza indirim" kanun teklifi yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olur
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Bakan Albayrak’tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız Haberler
Bakan Albayrak'tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu Haberler
AK Partili eski başkan yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:30: 14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden dijital ortamda yapılacak - Haber 10:30: Forma reklamından pay alınmasını hak ihlali sayan kararın gerekçesi açıklandı - Haber 10:28: İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi - Haber 10:28: (Özel) Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haber 10:28: Antalya Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber