Afacanlar: İş Başa Düştü Filmi

Emirhan 13 yaşında bir çocuktur ve babası Sedat Yılmaz da bir AVM’de güvenlik müdürü olarak çalışmaktadır. Tek hayali mahalleden arkadaşları Ege
ve Berkcan ile AVM’de bir gece geçirip VR oyunları oynamaktır. Babasının çalıştığı AVM’de ünlü bir tablo sergilenecektir ve Emirhan da babasına yardımcı olmak için AVM'nin yolunu tutar. Bir talihsizlik sonucu babası gece nöbetine kalır ve Emirhan arkadaşlarını oraya davet edip durumu fırsata çevirmeye karar verir. O gece iki hırsız tabloyu çalmak için AVM’ye gizlice girince işler karışır. Hırsızlar AVM’de hemen etkisiz hale getirdikleri güvenlik personeli dışında kimsenin bulunmadığını düşünmektedirler. Ancak onları sabahın ilk ışıklarına kadar çeşitli numaralarla zorlayacak bir grup afacan çocuk vardır; kendi deyimleriyle Bisikletli Çılgınlar.Yönetmen:
Enes AteşSenaryo:
Enes AteşOyuncular:
Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak, Bedir Bedir, Umut Avcı, Duru HoşverFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Afacanlar: İş Başa DüştüYapımcı Firma:
Kast MerkeziYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
15.05.2020 Afacanlar: İş Başa Düştü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.