Afad, 7.2 Şiddetindeki Bir Depreme Göre Hazır Olduklarını Açıkladı

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayının ikinci gününde AFAD İl Müdürü Bayram Şahin afete hazırlık konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Bayram Şahin sunumunda Balıkesir'in birinci derece deprem bölgesi olmasının yanı sıra heyelan, kaya düşmesi ve su baskınları açısından da afete maruz bölge kapsamında olduğunu belirtti.AFAD İl Müdürü Bayram Şahin Balıkesir İl Afet Müdahale Planının hazır olduğunu belirterek, il genelinde Balıkesir merkez, Edremit ve Yenice-Gönen Fay Hatlarının olası bir deprem senaryosunun tamamlandığını kaydetti. Bayram Balıkesir merkezde 6,5, Edremit Fay Hattında 6,8 ve Yenice-Gönen Fay hattında ise 7,2 şiddetine göre planların hazır olduğuna dikkat çekti."Depremi önceden tespit edemiyoruz"AFAD İl Müdürü Bayram Şahin kurumun çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Deprem bir heyecan, bir paniktir. Geçmişten bu güne afetler yaşanıyor. Ta ilk insan, ilk peygamberden günümüze kadar bütün afetler yaşandı; depremler, tsunamiler, okyanusların yükselmesi hep yaşandı. Bu afetler sonucu hayatını kaybeden bir sürü insan oldu. Ama biz deprem deyince şunu anlamak durumundayız; tabi ki depremler, seller olacak. Yani bu hayat devam ettiği sürece deprem olacak, sel olacak, afetler olacak. Ama bilmediğimiz tek şey var o da saati ve zamanı. Sadece 10 saniye önce uyarı sistemiyle İstanbul'da haberdar olabiliyoruz. Ama depremin saati ve zamanı belli değil. Onun için ne yapmalıyız? Depremden önce tedbirleri almalıyız. Yani iyi iş yapan insanlar zerre miktarı kadar da olsa faydasını görecek, kötü iş yapanlar da zerre miktarı kadar zararını görecek. Bu vesileyle sallandığı gibi sallandığı zaman, insan da ne oluyor diye panik içinde yaşar, panik yapar. Ama hiç panik yapmaya gerek yok. Çünkü sağlam mühendislerimiz, sağlam imarlarımız, sağlam binalarımız varsa tabi ki deprem öldürmeyecek. Bizleri öldüren çürük yapılar ve binalar olacak. Bu nedenle ben burada bulunan öğrencilerimize hayatlarında seçecekleri branşlar ne olursa olsun kaliteli bir çalışma, kaliteli bir mimar, kaliteli bir mühendis ve sağlam inşaatlar yapan bir gençlik bekliyoruz" diye konuştu.Balıkesir'de heyelan birinci sıradaKurumun kuruluş aşamasından yetki ve sorumluluklarına kadar bilgilendirmeye devam eden AFAD İl Müdürü Bayram Şahin afetlere maruz bölgeler hakkında da şunları söyledi:"Planlama ve zarar azaltma şube müdürlüğümüzün faaliyetlerine gelecek olursak; ilimizde afete maruz kalan bölgelerin afet dağılımlarını belirledik. Tabi ki Balıkesir'de bu belirlemeye göre heyelan yüzde 58 ile ilk sırada, ikinci sırada kaya düşmesi yüzde 23, su baskınları da yüzde 19 olarak gerçekleşmiş durumda. Tabi ilimizdeki afete maruz bölgeler yapı ve ikamete yasaklanmış bölgeler olarak ilçelere göre dağılımı yapıldı. Heyelan açısından Savaştepe ilçemiz birinci sırada yer alırken, İvrindi ve Susurluk, Havran olarak takip ediyor. İlçelerimizde kaya düşmesi afete maruz bölgesi bakımından İvrindi önde geliyor, ikinci sırada Erdek bulunuyor. Yine su baskınları bakımından Susurluk, Gömeç önde gelen ilçeler arasında bulunuyor. Müdürlüğümüzce afet haritalarımız hazırlandı. Afet tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalara işlenmesi afet duyarlılık analizleri yapılmış ve 1/25000 ölçekli haritalarımız üretilmiştir. Afet Risk Azaltma Sistemiyle (ARAS) heyelan duyarlılık ve tehlike analizleri için Afet ve Acil Yönetim Başkanlığının Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) yazılımı ile 2018 yılı itibariyle kullanılmaya başlanılmıştır. Bu yazılım ile heyelan duyarlılık analizi yapılarak Balıkesir ili heyelan duyarlılık haritası üretilmiştir. Bu haritalar arazide bizzat bulunarak düzenlenmiştir. Bu harita hazırlanırken 260 adet heyelan kullanılmıştır.""Üç ayrı deprem senaryosuna göre planımız hazır"Konuşmasının sonunda İl Afet Müdahale Planlarının hazır olduğunu da belirten AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, "Balıkesir İl Afet Müdahale Planımız hazır. 2018 yılı itibariyle Balıkesir Afet Müdahale Planımız her yıl yeni senaryoya göre düzenleniyor. Bu senaryoya göre hizmet grubu planları da güncellenmekte. 2018 yılında Yenice-Gönen Fayı, Balıkesir Fayı ve Edremit Fayı için üç farklı deprem senaryosu üretilmiştir. Bu senaryolar dikkate alınarak yerel düzeyde 26 hizmet grubumuz sorumluluk planları hazırlanmıştır. Bu senaryo gereği Balıkesir merkezdeki büyüklüğü 6,5 olan bir depremde Allah vermesin ölü sayısı, yaralı sayısı, yıkılan ve hasar gören binaların sayısı belirtilmiş. İki nolu senaryomuz Edremit Fay hattı için. Bu senaryo 6,8 büyüklüğünde bir depreme göre hazırlandı ve etkilenen alanlar, yakın ilçeler, mahallelerdeki durum belirtildi. Yine üç nolu senaryomuza göre Yenice-Gönen Fay Hattı 7,2 şeklinde hazırlandı" diye konuştu."Toplanma bölgelerimiz belirlendi"Olası bir depremde toplanma merkezleri hakkında bilgiler de veren AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Balıkesir genelinde bin 83 ayrı yerde toplanma bölgelerinin belirlendiğini söyledi. Bayram, "Önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de toplanma alanlarımız. Balıkesir ilimizde TAMP kapsamında barınma hizmet grubu planı kapsamında ilçe belediyeleri sorumluluk sahaları dikkate alınarak şu anda bin 83 tane toplanma alanı belirledik. Başkanlığımız sistemine uygun tabelalar ilçe belediyelerimize verilerek yerleştirilmesi sağlandı. Bu toplanma alanlarını vatandaşlarımız e-devlet şifresi ile girerek öğrenebilirler. Bunun yanında çadır kent alanlarımız da belli. Maalesef binalarımız dayanıklı değil ve biz bu tedbirleri almak durumundayız. Çadır kent alanlarımız haritalarda belirlendi. Ama bu çadır kent alanımız sadece ve sadece AFAD'a tahsisli. Çayırhisar'daki Bigadiç yolunda bulunuyor" diye konuştu. - BALIKESİR