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AFAD'a koronavirüsle mücadelede 'lojistik' görevi

DOĞAL afetlerde görev alan Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri personelince koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara destek verilecek.

24.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:43
AFAD'a koronavirüsle mücadelede 'lojistik' görevi

DOĞAL afetlerde görev alan Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri personelince koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara destek verilecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, salgınla mücadelede lojistik destek sağlamakla görevlendirilen AFAD personeli, karantinaya alınacakların ihtiyaçlarını karşılayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede AFAD, koronavirüsle mücadelede lojistik destek sağlamakla görevlendirildi. Bakanlık genelgesi üzerine harekete geçen Erzurum AFAD personeli, başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumların yetkilileriyle toplantı yaptı. Koronavirüsle mücadele ve lojistik konularında eksikleri belirleyen AFAD personeli, dezenfekte çalışması için gerekli solüsyon ve görevlilerin kullanacağı malzemeleri temin etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilaçlama talebine göre dezenfekte çalışmaları için kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) bölümünde kullanılan aracı tahsis eden AFAD tarafından personele de A, B, C ve D tipi koruyucu giysiler hazırlandı.

ÖZEL ÇANTALAR HAZIRLANDI

Yurt dışından geleceklerin karantinaya alınması ihtimaline karşı AFAD yöneticileri, ihtiyaç duyulacak malzemeleri de temin etti. İç çamaşırından temizlik malzemesine, tıraş köpüğünden tırnak makasına kadar içine koyulup, hazırlanan çantalar, kurum deposuna bırakıldı.

Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, salgınla mücadelede sağlık müdürlüğü ve ilgili kurumlara desteğin yanı sıra yurt dışından gelerek karantinaya alınacakların her türlü ihtiyacının da AFAD tarafından karşılanacağını belirtti. Andiç, "İl Sağlık Müdürlüğü destek istediği vakit dekontaminasyon işlerinde de yardımcı olacağız. Virüsle mücadelede ilaçlama için gereken solüsyonlarımız hazır. Personelimiz için 4 ayrı tip elbise temin ettik, özellikle dünyada bu mücadelede kullanılan D tipi elbiseler depomuzda mevcut. Halkımız rahat olsun. Yetkililerin verdiği talimatlara uysunlar. Biz AFAD olarak her türlü hazırlığı yaptık. Malzeme konusunda hiçbir sıkıntımız yok" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, AFAD, Güncel

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