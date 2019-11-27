Haberler » Güncel » AFAD: 'Arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor' - Haber

AFAD: "Arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor"

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası bölgeye giden AFAD koordinasyonundaki ekipler, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

27.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:40AFAD:
'ta meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası bölgeye giden AFAD koordinasyonundaki ekipler, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü olan Dıraç'ın Thumane ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipte yer alan 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.
sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeye giden koordinasyon ekibinde yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi de depremzedelere tıbbi destek verirken, Türk Kızılayı ve AFAD İnsani Yardım Ekibi, aile çadırları kurarak acil insani ihtiyaçları karşılıyor.
Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.
Depremden etkilenen 23 Türk vatandaşı bölgeden tahliye edilirken, enkazdan yaralı çıkan Türk vatandaşları ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İzmir'e getirilerek hastaneye sevk edildi.
Arnavutluğun Dıraç Şehrinde 26 Kasım sabahı 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 650'yi aşkın kişinin yaralandığı ülkede, çok sayıda bina da hasar gördü. Şu ana kadar ulusal ve uluslararası ekipler tarafından 45 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Arnavutluk, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:54 Spor abdullah avcı ligdeki hava avrupa'ya yansır
22:54 İzmir bürge'nin ölümüne neden olan sürücü keşke ben ölseydim
22:54 Afganistan'da patlama: 15 ölü
22:51 Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı
22:50 Almanya Futbol Federasyonundan ırkçılığa taviz yok
22:45 Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:55:50