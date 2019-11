AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil. Afet, o şehrin, o ülkenin her bir kurumuyla, bireyiyle ancak hazırlıklı olabileceği bir konu." dedi.Güllüoğlu, Sheraton Otel'de düzenlenen " Asya Afet Azaltma Konferansı"nın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Afet Azaltma Merkezinin Japonya'nın desteğiyle faaliyet gösteren, Asya'dan 36 ülkenin üyeliğiyle afet risklerini azaltma konusunda çalışma yapan bir merkez olduğunu söyledi.Türkiye'nin bu merkeze 2018'de üye olduğunu anımsatan Güllüoğlu, geçen seneki toplantıda, bir sonraki konferansı Türkiye'de yapmayı teklif ettiklerini ve bu konunun olumlu karşılandığını ifade etti.Japon Devlet Bakanı Masaaki Taira'nın yanı sıra 36 üye ülkenin temsilcisi ve afet kuruluşlarının yöneticileriyle konferansı gerçekleştirdiklerini dile getiren Güllüoğlu, toplantının 3 gün süreceğini söyledi."Yaptığımız faaliyetleri paylaşma imkanı bulacağız"Güllüoğlu, dünyanın fiziken en büyük kıtası olan Asya'nın afetlere de en fazla maruz kalan kıta olduğunu aktardı.Konferansta Asya ülkelerinin afetlerle ilgili çalışmalarının konuşulduğuna işaret eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptıkları faaliyetleri de paylaşma imkanı bulacaklarını söyledi.Ülkelerin afet türlerine göre detaylı çalışma yapması gerektiğini anlatan Güllüoğlu, "Ülkemizdeki en önemli afet türü deprem. Depremden etkilenen ülkelerin çalışmaları, hangi çalışmaları yapıyorlar, hangi çalışmalarda bugüne kadar nereye geldiler, ülkemizde yapılan çalışmalar, seller ve heyelanlar başka önemli afet türü başlıklar olarak hepimizin önünde. Burada tabii inşaat teknolojileri, şehir planlamaları, ekonomik kayıplar gibi konular oturumlar da gündemimizde." diye konuştu."Ne yazık ki afetler dünyada gündemden düşmeyecek"Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin ve AFAD'ın afetler konusunda geldiği noktanın iyi bir seviyede olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil. Afet, o şehrin, o ülkenin her bir kurumuyla, bireyiyle ancak hazırlıklı olabileceği bir konu. Burada görüştüğümüz kuruluşlar AFAD'ı biliyor, ulusal ve uluslararası çalışmalarını takdir ediyor. Türkiye'nin afetlere hazırlığı konusunda gerek kentsel dönüşüm olsun gerek her bir bireyin hazırlığı olsun gerekse bu konuda yapılması gereken çalışmalar olsun daha almamaz gereken çok yol var. Bunu da diğer ülkelerle konuşuyoruz. Ne yazık ki afetler dünyada gündemden düşmeyecek. Belki bugün düşecek ama yarın bir daha hatırlatacak. Afetler konusu sadece teknik olarak bir grubun konuşacağı bir konu değil. Aslında toplumun çok daha geniş bir kesiminin, özel ve finans sektörünün, diğer kamu kurumlarının, birçok kamu, özel ve üniversite kuruluşlarının dahil edilip konuşulması gereken bir konu."