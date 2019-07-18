AFAD Başkanı Güllüoğlu -Düzce'deki sel ve heyelan - ERZİNCAN

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu
, Düzce
'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Ekiplerimiz olay yerinde çalışıyorlar, irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genel Kurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şu an vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi. Erzincan
'da yapımı tamamlanan AFAD'ın Afet Yönetim Merkezi binasının inceleyen Güllüoğlu, ardından Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'nın, afet sayısı yüksek olan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de defalarca deprem olmak üzere afet görmüş bir şehir olduğunu hatırlattı.
Hem Erzincan'ın hem de Türkiye'nin afetlere hazır olması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Güllüoğlu, "Bu kapsamda da bugün burada sadece Erzincan İl Müdürlüğü ekipleri değil Türkiye'nin farklı yerlerinden AFAD İl Müdürlerimizle beraber hem kendi şehirlerinin fiziki alt yapıları hem kendi şehirlerinin çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız." dedi.
"Çok şükür can kaybımız yok"
Güllüoğlu, AFAD olarak afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayarak, fiziki altyapılarını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Güllüoğlu, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz olay yerinde çalışıyorlar, irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genelkurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şu an vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazı köy yollarında heyelan ve sel olduğu bilgisi bizde de mevcut. Ankara'dan da yine merkezden ilgili daire başkanımız ve dair başkan yardımcımız, bakan yardımcımızla beraber olay yerine intikal ediyorlar. Çok şükür hangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Yaşanan olayı, zararları ve zarar gören alt yapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor."
Erzincan Valisi Ali Arslantaş'da Türkiye'nin şu anda deprem afetine en hazırlıklı ilin Erzincan olduğunu belirtti.