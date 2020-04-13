Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Kovid-19 ihtimaline karşı İdlib'i takip ediyoruz"

NEW Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'nin İdlib bölgesinde yayılma ihtimaline karış takipte olduklarını bildirdi.

13.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:22
AFAD Başkanı Güllüoğlu:
NEW Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye 'nin İdlib bölgesinde yayılma ihtimaline karış takipte olduklarını bildirdi.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği "AFAD Kovid-19 Çalışmaları" başlıklı online konferansa katılan Güllüoğlu, virüs salgınına ilişkin AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Salgınla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin ihtiyaçlarının dünya gündeminden düştüğünü belirten Güllüoğlu, "İnsanların günlük temel gıda ve barınma ihtiyaçları sürerken, öte yandan da salgın başlarsa diye sağlık yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları ile İdlib bölgesinde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
"Salgının yayılma ihtimaline karşı bölgeyi takip ediyoruz"
Güllüoğlu, şu ana kadar İdlib bölgesinde Kovid-19 vakasına rastlanmadığını belirterek, "Geçişler sınırlı olduğu için bu iyiye işaret, ama salgının yayılma ihtimaline karşı bölgeyi takip ediyoruz." diye konuştu.
Virüs tehlikesinin sağlık alt yapısı olmayan Gazze, Afganistan ve Yemen için de geçerli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Bu tür kriz yaşanan bölgelerde sağlık alt yapısı çöktüğü, sağlık personalı kalmadığı ve bazen hastaneler özel olarak hedef alındığı için Kovid-19 salgını daha büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci bulunduğunu hatırlatan Güllüoğlu, gerek Türkiye içinde gerekse de sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Güllüoğlu, dünyada 70 milyon civarında yerinden edilmiş insan olduğuna işaret ederek, "Bu neredeyse büyük bir ülkenin nüfusu kadar. Hiç kimse doğduğu ülkeyi seçmiyor, ama ötekine yardım etmek ızdırabı paylaşmak bir tercih olabilir." dedi.
Türkiye'nin üretim kapasitesi yüksek
Salgında bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Güllüoğlu, Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüksek olmasından dolayı önce kendi ihtiyacını gözeterek dünyadaki diğer ülkelere sağlık ekipmanı konusunda yardımlarda bulunduğunu aktardı.
Güllüoğlu, "Türkiye, kapasitesi ölçüsünde 'ben insanlık vazifemi yerine getiriyorum' diyerek İtalya, İspanya, İngiltere, İran gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi ülkeye bu salgın sürecinde tıbbi malzeme yardımında bulundu." ifadelerini kullandı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler: Güllüoğlu, Suriye, İdlib, AFAD, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Soylu’nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı Haberler
Soylu'nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Soylu’nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı Haberler
Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı
Haberler ›› Güncel ››AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Kovid-19 ihtimaline karşı İdlib'i takip ediyoruz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI - Haber 00:51: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:49: İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi - Haber 00:46: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:41: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL - Haber 00:35: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haberler