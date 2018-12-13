Afad Başkanı Güllüoğlu: ""Yemen'e Yardım Ulaştırmayı İnsanlık Vazifesi Biliyoruz" - Ankara

13 Aralık 2018 Perşembe 11:56



13 Aralık 2018 Perşembe 11:56

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yemen'e insani yardım ulaştırılması için başlattıkları kampanyaya ilişkin "Özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların çok etkilendiği bir krizde elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Bunu bir insanlık vazifesi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Güllüoğlu, AFAD'ın Yemen için başlattığı insani yardım kampanyası hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Yemen'deki iç savaşın son 3 yıldır ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Güllüoğlu, 29 milyon nüfusa sahip Yemen'de 22 milyondan fazla insanın ihtiyaç sahibi durumda olduğunu söyledi.Güllüoğlu, Yemen'de insanların 2-3 günde bir yemek yiyebildiklerini, bölgede gıda malzemesinin yanı sıra sağlık malzemesi, temiz su ve diğer temel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik malzemelere de ihtiyaç olduğunu ifade etti.Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yeterli beslenemediği için öldüğüne işaret eden Güllüoğlu, ayrıca kolera hastalığı nedeniyle 2 bin 500'den fazla insanın hayatını kaybettiğini ve 1 milyon kişide de kolera şüphesi bulunduğunu bildirdi."Çocuklar da ölmesin insanlık da"Güllüoğlu, AFAD olarak Yemen'e ilişkin yardım kampanyası başlattıklarını anımsatarak, "Bu kampanyayla başta gıda olmak üzere yereldeki ortak kuruluşlarla, Türkiye'den giden kuruluşlarla ve Yemen makamlarıyla iş birliği yaparak oradaki insani yardıma destek vermek üzere yola çıktık. Uluslararası toplumun, bizim, dünyanın başka ülkelerindeki birçok insanın, bu tür kampanyalara destek vermesini bekliyoruz ki insan ızdırabını dindirelim. O yüzden diyoruz ki çocuklar da ölmesin insanlık da." diye konuştu.Bölgeye bir ekip göndermeyi planladıklarını kaydeden Güllüoğlu, bölgedeki Türk Kızılay'ı, diğer kuruluşlar ve Yemen makamlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını anlattı.Güllüoğlu, ihtiyaç devam ettiği sürece kampanyanın da süreceğini, Yemen'de yaşananları şu anda dünyanın en kötü krizi olarak nitelendirdiğini söyledi.Bir SMS ile 10 lira bağışta bulunulabiliyorGüllüoğlu, Yemen için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların nasıl destek olabileceklerine ilişkin, şunları söyledi:"Cep telefonlarından 'Yemen' yazıp 1866'ya SMS gönderdikleri takdirde 10 liralık bir bağış yapmış olurlar. 10 lira az olur derlerse bizim web sitemiz 'www.afad.gov.tr' üzerinden kredi kartlarıyla bağışta bulunabilirler. Bir de bütün bankalardaki bağış hesaplarımıza istedikleri miktar kadar bağışta bulunabilirler. Biz de Yemen makamlarıyla, Türkiye'den giden sivil toplum kuruluşlarıyla ve kendi ekiplerimizle başta gıda olmak üzere insani yardım malzemelerini alıp ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışacağız. Özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların çok etkilendiği bir krizde elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Bunu bir insanlık vazifesi biliyoruz."Yardım kampanyasının sosyal medyadan duyurulmasının önemine işaret eden Güllüoğlu, kampanyayla ilgili paylaşım yapmanın "bağış" anlamına gelmediğini, vatandaşların en azından bir SMS göndererek kampanyaya destek vermelerinin önemli olduğunu vurguladı.Güllüoğlu, "Bizim veya sizin vasıtanızla Yemen'deki trajediden, krizden haberdar olan herkesin üzerine küçük de olsa sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. En azından bağış yaparak verilecek desteklerin belki bir insanlık vazifesi olacağına inanıyorum." dedi.Yemen'deki durumYemen'de Suudi Arabistan öncülügˆündeki koalisyon ve mes¸ru yönetime bagˆlı güçler ile bas¸kent Sana dahil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde bulunduran Husiler arasındaki çatıs¸malar sürüyor.Bölgede, 2015-2018 arasında resmi rakamlara göre, 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere yaklas¸ık 10 bin kis¸i çatıs¸ma ve kriz sonucu hayatını kaybetti, 50 binin üzerinde kis¸i yaralandı.Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i olan 22 milyon kis¸inin insani yardıma acil ihtiyaç duydugˆu Yemen, dünyanın en büyük kolera salgınıyla karşı karşıya.Türkiye AFAD'ın öncülüğünde barıs¸, istikrar ve toprak bütünlügˆünü desteklediği Yemen'e 2015-2018 yılları arasında 11,7 milyon lira değerinde insani yardım ve UNICEF aracılığıyla 1 milyon ABD doları nakdi yardım yaptı.