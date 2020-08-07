AFAD Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 in 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 137 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi yarardı. Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de Lübnan'da patlamadan etkilenenlerin yaralarını sarmak için bölgeye yardım ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı 37 görevli liman bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.