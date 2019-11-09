Haberler » Güncel » AFAD'da değerlendirme toplantısı - Haber

AFAD'da değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

09.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:38AFAD'da değerlendirme toplantısı
Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda; Satın Alma ve Kiralama hizmet grubunda görev alan personelin görev ve sorumlulukları, afet haberini alan personelin hareket tarzı anlatıldı. Ayrıca bu eğitimlerin yılda 3 defa yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı, Ticaret İl Müdürlüğü, YİKOB, Esnaf ve Odalar Birliği temsilcileri katıldılar. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08 DHA YURT BÜLTENİ - 5
11:08 Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak
11:07 Van'daki depremde ölen Miyazaki için 'Ölümsüz Kahraman' kitabını yazdı
11:07 Dehşet iddianamesi hazırlandı; Müebbet hapis talep edildi
11:06 Konya Ovası'nda, ekim sezonu kuraklık alarmı
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:08:19