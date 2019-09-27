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AFAD'da değerlendirme toplantısı yapıldı

Sivas'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu" ana ve destek çözüm ortakları kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

27.09.2019 10:30AFAD'da değerlendirme toplantısı yapıldı
Sivas'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu" ana ve destek çözüm ortakları kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda; Arama Kurtarma Teknisyenleri Mustafa Elik ve Ayten Sayıner tarafından katılımcılara önemli bilgiler verildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) hizmet grubu faaliyetleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, hizmet grubunun iş akışı, hizmet grubunun emir komuta işleyişi ve hizmet grubunun konuşlanma alanları masaya yatırıldı. - SİVAS

Türkiye, Sivas, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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