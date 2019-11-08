Haberler » Güncel » - AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut - Haber

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konutİDLİB - Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler.

08.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:41
- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye 'de konut
İDLİB - Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler. İlk etapta 67 bina inşa edildi ve 112 aile yerleştirildi.
Yıllarca savaşın yaşandığı Suriye'de evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yardımlar Türkiye'den gelmeye devam ediyor. İdlib'te yaşanan çatışmalar sonucu evsiz kalan Suriyelilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konut desteği sağladı. İdlib'te inşa edilen 67 binaya 112 aile yerleştirildi. Sivillere konutlarda soba, yatak, battaniye, yastık ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri de dağıtıldı. Her binada bulunan 4 dairenin 2+1 şeklinde olduğu öğrenildi.
Bölgede evsiz kalanlara konut desteğinin devam edeceği öğrenildi.
- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

İdlib, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:33   Kızılay Haftası kutlandı
15:34   Vali Gürel'den ziyaret
15:38   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu
15:38   Bursa'daki balık ölümleri araştırılacak
15:38   Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:40:03