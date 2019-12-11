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"AFAD'dan 4 ilçede "Gönüllülük Projesi" çıkartması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllülük Projesi" tanıtım toplantıları kapsamında Adana'daki 4 ilçede kaymakamlara, belediye başkanlarına, kaymakamlık ve belediye personelleri, ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri, cami görevlileri ve muhtarlara...

11.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllülük Projesi" tanıtım toplantıları kapsamında 'daki 4 ilçede kaymakamlara, belediye başkanlarına, kaymakamlık ve belediye personelleri, ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri, cami görevlileri ve muhtarlara yönelik eğitim düzenlendi.

Daha önce kentteki 10 ilçede yapılan toplantılar, 9-11 Aralık tarihleri arasında Pozantı, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'de de düzenlendi. AFAD gönüllülük projesinin detaylarının anlatıldığı toplantıda Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, gönüllülüğün önemini vurguladı. Aydın, projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgilendirmeler yaptığı sunumda gönüllük konusunda çalışanlara ve bireylere düşen görevler hatırlattı.

Toplantılar daha sonra soru cevap ile tamamlandı. - ADANA

Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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