AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde ulusal deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koordinesinde yönetildi.AFAD, Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirdi. 26 il ve ulusal düzeyde hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleşen tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) işlerliği test edildi. Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinde Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katıldı. Bu iller dışındaki 19 il ise, 1. ve 2. derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev aldı. Senaryoya göre deprem Türkiye saatiyle 13.22'de gerçekleşti. AFAD'a ilk 10 dakika içinde gelen bilgiler ışığında bölgede gerçekleşen depremde 3 bin 456 can kaybı yaşandığı belirtildi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'da sadece 2 bin 267 vatandaşın hayatını kaybettiği, 13 bin 50 binanın yıkıldığı bilgileri geldi. Deprem başlar başlamaz AFAD'da süreci yönetebilecek ve diğer kurum ile kuruluşlarla koordineli çalışacak olan bakanlıkların ilgili birimlerinin yöneticileri merkeze geldi. Bakan Soylu, sağlık, haberleşme ve iletişim konularında bilgiler istedi.Türk üretimi Jemus telsizine tatbikatta on yıldızBakan Soylu, iletişimin kesilmesi durumunda Jandarma Genel Komutanlığına ait ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla üretilen, yazılımı Türk mühendislerine ait "Jemus" isimli telsizleri ile Ankara-Kahramanmaraş arasında görüşme sağladı. Depreme ilişkin ilk bilgiler 15 dakika içerisinde kamuoyuyla paylaşıldı. Gerçekleşen basın toplantısı ise ilk 1 saat geçtikten sonra 14.22'de yapıldı. AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, yaşanan tatbikat depremine ilişkin teknik veriler ile depremin hasarına ilişkin bilgiler paylaştı. İlk bir saat içerisinde 62 artçı depremin daha meydana gelindiği bilgisi senaryo gereği paylaşıldı.GSM şirketlerine uyarıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise çalışma grupları arasında bütün GSM şirketlerinin bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'de hizmet veren tüm operatörlerin kendi içlerinde deprem anına yönelik alt yapılarını geliştirmelerini, yoksa da kurmalarını isteyen Bakan Soylu, bu tip yaşanacak olaylarda bu şirketlerin devletle koordineli bir şekilde çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.Tatbikata ilişkin basın toplantısında açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu depremde ne kadar can kaybı, ne kadar ağır yaralı, ne kadar bina yıkımı ve Kahramanmaraş üssü olduğu için hangi illerin etkilenebileceği belirlendi. Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa ve diğer taraftan Malatya, Adıyaman etkileniyor. 3. seviye olduğu zaman ulusal bir alarmdır. 4. seviye olduğunda ise bizim uluslararası bir yardım istediğimiz seviyedir. Bunu 3. seviye olarak belirledik. Bu seviyede harekete geçmesi gereken tüm gruplar harekete geçti. GSM operatörlerinde vardır ya da yoktur bilmiyorum. Süreç içerisinde göremediğim için şunu söyledim; 'Deprem ile ilgili biz nasıl bir sistem oluşturuyoruz. Nasıl bu konuda herkes seferber oluyorsa onların da burası ile koordine olacağı ve kaç baz istasyonunda problem olmuştur, baz istasyonları nereden nereye götürülüyor gibi konular paylaşılmalı. Onların da bütün abonelerine biraz önce söylediğimiz mesajları iletebileceği, uzun süre konuşulmaması gerektiği, kısa mesajın tercih edilmesi gerektiği, mümkün olduğunca internet hatlarının kullanılması gerektiğini ve mesajların gidip gitmediğini kontrol edebileceği afet yönetim merkezlerini oluşturması lazım" dedi. - ANKARA