AFAD'dan 'Afete Hazır Türkiye' projesi

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Afete Hazır Türkiye' projesi ile afetin ilk 72 saatine hazırlık olmaları için afete hazırlık kültürü kazandırılacak. Proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve bireylere acil durumlarda yapmaları gerekenler anlatılacak. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Afetler unutulan konular. Afetin, unutulmaması için bunu hatırlatmak istiyoruz. Bunu da 'Afete Hazır Türkiye' projesi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

AFAD tarafından geçen 10 Temmuz'da başlatılan afetlere hazırlık yılı nedeniyle, 'Afete Hazır Türkiye' projesi düzenlendi. 2020 yılının Temmuz ayına kadar devam edecek proje kapsamında, acil durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin, toplumda bilinç oluşturulması hedefleniyor. Proje ile ayrıca 'AFAD Gönüllülük Sistemi' oluşturulması ve afet yönetiminde görev almak isteyen kişilerin AFAD ekiplerine destek vermesi amaçlanıyor.

'AFETLERE HAZIR TÜRKİYE' İÇİN 12 TEMA

Proje hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, her ay belli bir tema üzerinde çalışılacağını belirterek, bu kapsamda 12 tema belirlendiğini ifade etti. İlk temanın, proje tanıtımı, ikinci temanın ise 'Afet riskini ve tehlikesini anlamak' olduğunu belirten Güllüoğlu, "Projede kalan 10 tema ise afet çantası hazırlama, deprem sigortası, yangına hazırlık gibi bireylerin yapması gereken temel hazırlıklar. Son temamızda da bu konuda öne çıkan bireylerin ya da kurumların çalışmalarını ödüllendirelim istiyoruz" dedi.

Başkan Güllüoğlu, afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Sevimsiz bir konu olan afetleri, afetlerin hazırlık çalışmalarını kamu gündemine getirelim istiyoruz. Afetler unutulan konular. Bu yıl 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin 20'inci yılı, üzerinden 20 yıl geçti. Yaptığımız bazı araştırmalarda, insanların tarihlerini unuttuğunu fark ettik. Afetler unutulan şeyler. Dinamik ve genç bir nüfusumuz var, o nüfus 99 depremini hatırlamıyor. Unutulmaya yüz tutacak bir gerçek olan afetin, unutulmaması için bunu hatırlatmak istiyoruz. Bunun için Afete Hazırlık Yılı olan ilk kampanyamız ve başka çalışmalarımız ile toplumun huzuruna çıkıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BİR AFET ÜLKESİ, HAZIR OLMAMIZ GEREK'

Afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Güllüoğlu, "Türkiye bir afet ülkesi, her tür afete yönelik hazırlık yapılması gerekiyor. Sadece geçen yıl Türkiye'de 22 bin 892 deprem meydana geldi. Bunların çoğu 1-2 büyüklüğündeydi hissedilmedi ama içinde Adıyaman depremi, Çanakkale depremi gibi binaları yıkma etkisi olan depremlerde meydana geldi. Türkiye için deprem bir gerçek ama biz ona ne kadar hazırız, ne kadar hazırlık yapabiliyoruz, binalarımız ne kadar depreme dayanıklı, bu bizim yüzleşmemiz gereken bir gerçek" diye konuştu.

'AFAD, GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİYLE DAHA DA GÜÇLENECEK'

Afete Hazırlık Yılı kapsamında AFAD Gönüllülük Sistemi'nin de duyurulduğunu belirten Güllüoğlu, "Bizim için çok heyecan verici bir proje. İki maksadımız var bu projede. Birincisi, afetler konusunda eğitim almış, afet sırasında ve öncesinde ne yapması gerektiğini bilen bilinç kültürünü artırmak. Diğer hedefimiz ise özellikle gençlerden afetler olduğu an da müdahale esnasında, arama kurtarma da, sağlık hizmetinde, beslenme hizmetinde bizlere destek verecek bir gönüllü kitlesi oluşturmak" dedi.

Proje başladığından bugüne kadar 16 binden fazla gönüllünün başvurduğunu belirten Güllüoğlu, başvuranların bir kısmının birinci seviye eğitimlerini tamamladıklarını ifade etti. Güllüoğlu, AFAD'ın Gönüllülük Sistemine başvuru yapmak isteyenlere yapması gerekenleri şöyle anlattı:

"E-devlet üzerinden veya AFAD üzerinden gönüllü başvuru hizmeti linki var, o link üzerinden birkaç adım da gönüllü başvurusu yapabiliyorlar. Sonrasında biz kendileriyle iletişim kuruyoruz. İnternetten bir portal üzerinden uzaktan eğitim imkanı sağlıyoruz. Eğitimlerin bir kısmı uzaktan eğitim, bir kısmı pratik eğitim. ve bizim gönüllülerimize vereceğimiz görevlerle bu böyle kendi kendine büyüyecek, toplumun afet kültürüne katkı sağlayan bir sistem olacak."

