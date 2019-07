AFAD'dan "Boğulma tehlikesine karşı tedbirli olun" uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz mevsiminde artan boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



AFAD yaz mevsiminin de artan boğulma vakarlarına karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Öncelikle yüzmeyi öğrenmeniz gerekir. Yüzmek için kurumsal hizmet veren tesisleri, can kurtaran bulunan plajları ve havuzları tercih edin. Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir" denildi.



"Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır"



Yüzerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi verilen açıklamada, "Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. Sığ sular omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Çeken akıntı olan yerlerde denize girmeyin, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine, sahile karşı bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız ve sahile paralel yüzmelisiniz" şeklinde uyarılarda bulunuldu ve vatandaşların dikkatli olunması istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA