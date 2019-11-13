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AFAD'dan "Bölgesel Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı"

Sakarya'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen "AFAD Bölgesel Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

13.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:03AFAD'dan
'da, Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen "AFAD Bölgesel Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.
Sapanca ilçesindeki AFAD Arama Kurtarma Birliği'nde yapılan tatbikata, Sakarya'nın yanı sıra , Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay ve 112 Acil Servis ekipleri ile AFAD gönüllüleri, çeşitli kuruluşlar ve polis ekipleri katıldı.
Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Arifiye olan 6,2 büyüklüğündeki depremin Arifiye, Sapanca, Geyve, Akyazı ve Adapazarı ilçelerinde yoğun hasara neden olduğu ihbarı üzerine, olası afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarışan ekipler, bir yandan da sinir krizi geçiren depremzede yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Kurtarılan afetzedeler, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslara taşındı.
Deprem sonucu hayatını kaybedenler ise enkaz altından çıkarılarak morga götürüldü.
AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 hizmet gurubunun birbirleriyle uyumlu şekilde çalışarak, olası afetlere hızlı, etkili ve zamanında müdahale edebilmesi için tatbikat yaptıklarını söyledi.
Olası afetlere her an hazırlıklı olabilmek için yılda bir defa saha uzantılı bölgesel tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Kaşkaş, "Yıl içerisinde hizmet gurupları arasında da sık sık bu tatbikatlar yapılıyor. Tatbikatımızda eğitim almış sivil toplum ekiplerimiz de var. Tatbikat 518 personel, 95 araçla icra edildi. Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten katılım oldu." diye konuştu.

Kocaeli, Türkiye, Sakarya, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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