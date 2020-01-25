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AFAD'dan deprem bölgesine yardım açıklaması Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

25.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:24AFAD'dan deprem bölgesine yardım açıklaması Açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.
İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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