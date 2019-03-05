Afad'dan Deprem Haftası Standı

Kaynak: İHA

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde stant açıldı.Başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı halkı bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapılarak AFAD çocuk dergisi, boyama kitabı ve broşür dağıtımı yapıldı.Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bozüyük ilçemizde standımızı açtık. Vatandaşlarımızı yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı bilinçlendiriyoruz. Çocuklarımıza da AFAD çocuk dergisi dağıtıyoruz. Etkinliklerimize inşallah halkımızı bilinçlendirmek amacıyla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK