20 Şubat 2019, 22:28
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AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

Merkez üssü Ayvacık'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, "Şu anda olumsuz bir duruma rastlamadık" açıklamasında bulundu.

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK"

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

"HERHANGİ BİR YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı. Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

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Levent Yılmaz,Ayvacık,Çanakkale,AFAD