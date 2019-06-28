28.06.2019 13:25
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AFAD'dan "drone" destekli hayvan arama operasyonu

AFAD

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, AFAD ekiplerinin drone destekli arama çalışması sonucu, dağlık alanda kaybolan 13 büyükbaş hayvandan 9'u bulundu.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, AFAD ekiplerinin drone destekli arama çalışması sonucu, dağlık alanda kaybolan 13 büyükbaş hayvandan 9'u bulundu.
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayan Hüseyin Tarakçı, 13 büyükbaş hayvanının Pazarçayırı dağlık alanında kaybolduğunu, gece vahşi hayvanların zarar vermesinden korktuğunu bildirerek, yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, jandarma ile bölgede arama çalışması başlattı.
AFAD ekibi, hayvanların sahibi ve yakınlarının da destek olduğu çalışma kapsamında, sarp ve ağaçlık alanda "drone" ile havadan tarama yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda 9 ineğe ulaşıldı.
Kaybolan diğer hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Kartepe , Kocaeli , AFAD , Güncel

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