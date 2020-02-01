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AFAD'dan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.

01.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:19AFAD'dan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.

AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. 24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, "Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" notu düşüldü. - ANKARA

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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