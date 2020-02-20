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Afad'dan eski personeline farkındalık eğitimi

Kent merkezi ve kırsalda alt yapı yatırımlarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, personelini de farklı alanlarda güçlendirmeye devam ediyor.

20.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:08Afad'dan eski personeline farkındalık eğitimi

Bu kapsamda son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerince ESKİ personeline 'KBRN Farkındalık Eğitimi' verildi.

Genel Müdürlük eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde AFAD ekipleri ESKİ personelini kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı bilgilendirdi. Bu gibi acil durumlar öncesi ve sonrasında alınacak önlemler hakkında bilgiler veren AFAD yetkilileri, bu süreçlerde kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirttiler.

Eğitim dolayısıyla AFAD'a teşekkür eden ESKİ yetkilileri ise bu şekilde eğitimler ile farklı alanlarda personelleri güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.


AFAD, Güncel

Kaynak: Bültenler

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