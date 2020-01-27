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AFAD'dan gazeteci Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına yalanlama

Gazeteci/yazar Serdar Akinan'ın, Elazığ'da bir depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan görsün diye enkaz altında 1 saat bekletildiği iddialarına AFAD'dan yanıt geldi. AFAD Başkanı, "Hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar" dedi.

27.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:02

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan'ın, enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar" ifadesini kullandı.

Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, Akinan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İDDİALARI YALANLADI

İddiaların kesinlikle doğru olmadığını, vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Diğer enkaz alanındayken geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu

"BAŞINA SİLAH DAYANSA BİLE YAPMAZ"

Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti:

"Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."

VALİLİK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Elazığ Valiliği'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SERDAR AKİNAN NE YAZMIŞTI?

KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.

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AFAD'dan gazeteci Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına yalanlama

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