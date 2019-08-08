Haberler» Güncel» Haber

AFAD'dan "Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Adana'da ""Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.

08.08.2019 09:43 AFAD'dan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Adana'da ""Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.

Adana Valiliği toplantı salonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında toplanan AFAD Adana yönetimi ilk gün toplantısında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine "Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" verdi. İkinci gün ise toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) konusunda görüşüldü.

Toplantı sonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın katılanlara teşekkür etti. - ADANA

Aydın, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:25   Buca'nın kesim yerleri belli oldu
11:25   KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI
11:25   Otomobil tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı
11:24   Bitlis ve Muş'ta mülki idare amirlerinin yerleri değiştirildi
11:24   Van'da sahte para uyarısı
11:23   Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
11:23   Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı