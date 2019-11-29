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AFAD'dan kimyasal tehdit tabikatı

2'inci Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kongresi'nin 3'üncü gününde bir kimyasal tehdit çağrısı alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri keşif, tespit ve numune alma faaliyetleri gerçekleştirdi.

29.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:19AFAD'dan kimyasal tehdit tabikatı
2'inci Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kongresi'nin 3'üncü gününde bir kimyasal tehdit çağrısı alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri keşif, tespit ve numune alma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonu olan 2'inci Uluslararası KBRN kongresi tehdit ve tehlikelere yönelik yurt içinde ve yurt dışında çalışan uzmanları 3 günlük kongrede bir araya geldi.

Kongrenin kapanış gününde senaryo gereği bir uzman ekibin bir kimyasal tehdide yönelik tatbikat yapıldı. Tatbikatta uzmanların neler yapması gerektiği gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, kongrenin verimli geçtiğini vurgulayarak, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA

AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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