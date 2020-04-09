Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama

Yeni tip korona virüse karşı mücadele eden AFAD, yurtlarda ve vefa destek gruplarında toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

09.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:24
AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama
Yeni tip korona virüse karşı mücadele eden AFAD, yurtlarda ve vefa destek gruplarında toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

Türkiye'nin Kovid-19'dan en az kayıpla kurtulması için 7/24 çalışan AFAD, bini aşkın personeli ve araçlarıyla Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor. Yurtlarda gözlem altında bulunanlara iaşe, hijyen ve temizlik malzemesi ile sağlık konularında destek verirken gözlem süresi bitenleri evlerine ulaştırıyor. Evinden çıkamayanların ihtiyaçlarını bildirdiği Vefa Çağrı Merkezlerine bin kadar personel temin eden AFAD, toplumun Korona virüs risklerini azaltan tüm bu çalışmalar için önemli miktarda kaynak ayırdı.

AFAD, yurtlardaki vatandaşlara ilişkin çalışmalarını KYK'nın ev sahipliği, EGM, Türk Kızılay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliği ile sürdürüyor. Yurtlardaki gözetim faaliyetlerinin sekretaryasını yürütüyor ve yönlendirmesini yapıyor. Yurtlardaki vatandaşların hijyen ve temizlik malzemesi, iaşe ile sağlık malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD, lojistik hizmetlerini ve temizlenmesini sağladığı yurtların dezenfeksiyonunu da üstleniyor.

Karantinadan çıkanları evlerine ulaştırıyor

AFAD, 61 ildeki 121 öğrenci yurdunda gözlem süresi biten vatandaşları evlerine ulaştırıyor. Ulaşım çalışmalarını, 61 AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 bin 92 personeli, 416 aracı ve 2 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştiriyor. Öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ulaşımını ücretsiz sağlayan AFAD, bugüne kadar gözlem altından çıkan 15 bin 930 vatandaşı evlerine ulaştırdı.

AFAD, Vefa Sosyal Destek Gruplarında bin 184 personeli ile büyüklere ve kronik hastalığı olan vatandaşlara da hizmet veriyor. Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle ciddi risk taşıdığı için evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarında karşılıyor. İhtiyaçların karşılanmasında AFAD araçları hizmet veriyor. Araçlar, zorunlu dışarı çıkma durumlarında da vatandaşları sağlık kurumları ve bankaların kapısına kadar götürüp ardından evlerine ulaştırıyor.

AFAD, bugüne kadar yurtlarda verilen hizmetler için 30 milyon 905 bin TL, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için 16 milyon 68 bin 714 TL olmak üzere toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: AFAD, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten Şehit Kaymakam Kemal Bey için anma mesajı - Haber 19:44: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Kurallara uyulursa, kurallar gevşetilir" - Haber 19:44: Erzurum'da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı - Haber 19:44: New York'ta Kovid-19 ölümleri 7 bini geçti - Haber 19:44: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 19:22: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler