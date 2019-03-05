Afad'dan Miniklere Eğitim

Bilecik
Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürlüğü ekiplerince miniklere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle alakalı eğitim verildi. 28 Şubat Sivil Savunma Günü
ve 1-7 Mart Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince Bilecik merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilerek, çizgi film izlettirildi. Eğitim sonrası uygulamalı olarak bina tahliye tatbikatı yapılarak AFAD çocuk dergisi dağıtıldı. - BİLECİK
Bilecik, AFAD, Yaşam
Kaynak: İHA