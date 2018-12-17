Afad'dan Öğrencilere Deprem Eğitimi

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Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan'da öğrencilere afete hazırlık eğitimi verdi.Ceyhan Cumhuriyet Meydanı önüne kurulan eğitim tırında, öğrenciler önce teorik eğitimle deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.Daha sonra simülasyonda yapılan canlandırmayla deprem anında neler yapılması gerektiği çocuklara uygulamalı olarak anlatıldı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şubesi Müdürü Cihan Yüzer, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda ve kamu kurumlarında anlattıklarını belirtti.Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin diğer ilçelerde de yapılacağı belirtildi.